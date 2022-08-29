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3 часа назад

Дмитрий Нагиев навсегда покинул шоу «Голос»

Слово и Дело

Дмитрий Нагиев открестился от проекта «Голос», пообещав больше не возвращаться в эфир этой программы ни в одной из версий.

Дмитрий Нагиев навсегда покинул шоу «Голос»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Недавно Первый канал подтвердил информацию, что новой ведущей шоу «Голос.60+» стала актриса Лариса Гузеева. Она уже активно принимает участие в съемках. Ожидалось, что замена произведена лишь на один сезон, так как Дмитрий Нагиев находится в творческом отпуске.

Однако артист развеял все домыслы, заявив, что больше не появится в шоу «Голос» — в том числе не будет вести обычную и детскую версии.

«Я не буду ведущим ни в этой версии ("Голос.60+"), ни в другой. Этот сезон как минимум», — цитирует его РБК.

Новый сезон шоу «Голос.60+» с Ларисой Гузеевой выйдет уже осенью.

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