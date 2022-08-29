Режиссер популярного шоу "Розыгрыш" на Первом канале Лина Арифулина рассказала, почему проект пришлось закрыть.
"Он ("Розыгрыш" — прим. ред.) финансово очень дорогой. Потому что много камер, много наблюдения",
– пояснила Арифулина в интервью Лауре Джугелии на YouTube.
Режиссер также отметила, что работать над шоу было интересно с точки зрения технологий.
"Розыгрыш" выходил на Первом канале с 2003 по 2012 год. Создатели программы, следуя заранее заготовленному плану, разыгрывали звезд шоу-бизнеса.
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