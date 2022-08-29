Продюсер предрек новому шоу Малахова фееричный успех

Абраамян, который и выступает в качестве продюсера нового проекта, выразил мнение, что данная передача получится фееричной. Съемочный процесс нового телешоу будет запущен в самое ближайшее время. Программа будет выходить на телеканале «Россия-1».

На данный момент все детальные сведения не раскрываются, однако продюсер не удержался от небольшого комментария по поводу программы. телевизионный деятель предупредил, что телезрителей ждут ошеломительные эксклюзивы, которые будут обсуждать еще очень долгое время.