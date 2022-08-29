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2 часа назад

Продюсер Феликс Абраамян заявил, что новое шоу Андрея Малахова получит фееричный успех

FBM.ru

Российский телевизионный продюсер Феликс Абраамян высказался касательно новой программы известного ведущего Андрея Малахова. Об этом информирует портал PROZVEZD.

Продюсер предрек новому шоу Малахова фееричный успех
Фото: FBM.ruFBM.ru

Абраамян, который и выступает в качестве продюсера нового проекта, выразил мнение, что данная передача получится фееричной. Съемочный процесс нового телешоу будет запущен в самое ближайшее время. Программа будет выходить на телеканале «Россия-1».

На данный момент все детальные сведения не раскрываются, однако продюсер не удержался от небольшого комментария по поводу программы. телевизионный деятель предупредил, что телезрителей ждут ошеломительные эксклюзивы, которые будут обсуждать еще очень долгое время.

«Без ложной скромности скажу: это будет феерия. Очень много эксклюзива, тем, о которых будут говорить месяцами. Готовим для зрителей действительно очень много интересного, не спим ночами», — прокомментировал Феликс Абраамян.

ТВ,Андрей Малахов,
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