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48 минут назад

В Минцифры рассматривают предложение о запрете рекламы фастфуда на телевидении днем

Газета.Ruиещё 1

Минцифры РФ совместно с Минпромторгом, Роскомнадзором и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) работают над предложением по запрету рекламы на телевидении в дневное время фастфуда, газированных напитков и продуктов с большим содержанием жира и соли. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

В России могут запретить рекламу фастфуда на телевидении днем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации агентства, соответствующее предложение главе Минцифры Максуту Шадаеву внесла первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Предложение касалось рекламы на телевидении в период с 07:00 до 22:00.

«С целью содействия формированию здоровых пищевых привычек просим вас рассмотреть возможность запрета на телеканалах для детей и на иных медиаплощадках, допущенных для аудитории до 16 лет, рекламы фастфуда, снеков, продуктов с высоким содержанием жира и соли, кондитерских изделий, сладких газированных напитков и колбасных изделий», — говорится в обращении.

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