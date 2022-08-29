В России могут запретить рекламу фастфуда на телевидении днем

Минцифры РФ совместно с Минпромторгом, Роскомнадзором и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) работают над предложением по запрету рекламы на телевидении в дневное время фастфуда, газированных напитков и продуктов с большим содержанием жира и соли. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
По информации агентства, соответствующее предложение главе Минцифры Максуту Шадаеву внесла первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Предложение касалось рекламы на телевидении в период с 07:00 до 22:00.
«С целью содействия формированию здоровых пищевых привычек просим вас рассмотреть возможность запрета на телеканалах для детей и на иных медиаплощадках, допущенных для аудитории до 16 лет, рекламы фастфуда, снеков, продуктов с высоким содержанием жира и соли, кондитерских изделий, сладких газированных напитков и колбасных изделий», — говорится в обращении.