В России могут запретить рекламу фастфуда на телевидении днем

Минцифры РФ совместно с Минпромторгом, Роскомнадзором и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) работают над предложением по запрету рекламы на телевидении в дневное время фастфуда, газированных напитков и продуктов с большим содержанием жира и соли. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.