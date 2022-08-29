Дубцова и Крутой войдут в жюри проекта "Ты супер!"

Назван состав судей нового сезона проекта "Ты супер!", который в начале сентября стартует на телеканале НТВ, пишут СМИ сегодня, 29 августа. Места в жюри займут Ирина Дубцова, Диана Арбенина, Алексей Воробьев и Игорь Крутой.
На сегодня известно, что заявки на участие в новом сезоне шоу подали более полумиллиона человек. Сниматься будут 50 детей. Сейчас они живут в одном из подмосковных пансионатов и активно готовятся к состязанию. Участники представляют 20 регионов России, а также Беларусь, Казахстан и прочие страны.
"Ты супер!" не только музыкальный, но и социальный проект, адресованный детям, оставшимся без попечения родителей. Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн уверен, что с каждым сезоном передача становится все лучше, и что нынешний сезон тоже пройдет успешно.