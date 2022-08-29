Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+31° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
3 часа назад

Ирина Дубцова и Игорь Крутой войдут в жюри нового сезона проекта "Ты супер!"…

Ревизор.ru

Назван состав судей нового сезона проекта "Ты супер!", который в начале сентября стартует на телеканале НТВ, пишут СМИ сегодня, 29 августа. Места в жюри займут Ирина Дубцова, Диана Арбенина, Алексей Воробьев и Игорь Крутой.

Дубцова и Крутой войдут в жюри проекта "Ты супер!"
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

На сегодня известно, что заявки на участие в новом сезоне шоу подали более полумиллиона человек. Сниматься будут 50 детей. Сейчас они живут в одном из подмосковных пансионатов и активно готовятся к состязанию. Участники представляют 20 регионов России, а также Беларусь, Казахстан и прочие страны.

"Ты супер!" не только музыкальный, но и социальный проект, адресованный детям, оставшимся без попечения родителей. Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн уверен, что с каждым сезоном передача становится все лучше, и что нынешний сезон тоже пройдет успешно.

ТВ,Диана Арбенина,Тимур Вайнштейн,Ирина Дубцова,Алексей Воробьев,Игорь Крутой,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители