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3 часа назад

Марина Федункив рассказала о новом сезоне «Реальных пацанов»: «Родила девочку»

РИА "ФедералПресс"

Сегодня поклонники сериала «Реальные пацаны» увидят первую серию нового сезона. Одна из главных актрис проекта Марина Федункив рассказала, чем фанатов удивят на этот раз.

Марина Федункив рассказала о новом сезоне «Реальных пацанов»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Мой экранный сын Колян собрался стать писателем, а какой писатель без самого честного и справедливого критика – его мамы?» – рассказала актриса в интервью Teleprogramma.Pro.

В новом сезоне у героини Федункив множество забот: недавно она стала мамой во второй раз. По словам актрисы, зрители в новом сезоне увидят ее в новом свете.

Марина Федункив поделилась, что команда «Реальных пацанов» стала большой дружной семьей: сериал снимают более 10 лет. Актриса пошутила, что новые серии выходят в том числе и потому, что все участники проекта обожают друг друга.

ТВ,Марина Федункив,
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