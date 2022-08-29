Марина Федункив рассказала о новом сезоне «Реальных пацанов»

Сегодня поклонники сериала «Реальные пацаны» увидят первую серию нового сезона. Одна из главных актрис проекта Марина Федункив рассказала, чем фанатов удивят на этот раз.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Мой экранный сын Колян собрался стать писателем, а какой писатель без самого честного и справедливого критика – его мамы?» – рассказала актриса в интервью Teleprogramma.Pro.

В новом сезоне у героини Федункив множество забот: недавно она стала мамой во второй раз. По словам актрисы, зрители в новом сезоне увидят ее в новом свете.