Россияне в шоке от злобы бывшего директора «Фабрики звезд»

«Фабрике звезд» в этом году 20 лет, так что россияне вспоминают о телепроекте и узнают его тайны на канале Яны Чуриковой. Телеведущая пригласила знаковых для проекта людей. Самое видное место заняла Лина Арифулина, директор «Фабрики».

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Россияне пришли к выводу, что Арифулиной стоит работать на телепередаче «Слабое звено» с ее жаждой унижать людей. Все эфиры Чуриковой превращаются в балаган из-за того, что Арифулина хочет выражать свое мнение, игнорируя собеседников. Часто она говорит унизительные вещи.

Интернет-пользователи были уверены, что с Арифулиной будет драться Виктория Дайнеко и Ирина Дубцова. Бывший директор телепроекта заявила, что Дайнеко всегда была «колхозницей», а Дубцова - «квадратной». Обе певицы не стали вступать в драку с Арифулиной, хоть и посчитали ее бестактной.