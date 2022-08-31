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1 час назад

Россияне в шоке от злобы бывшего директора «Фабрики звезд»

Вести Подмосковья

«Фабрике звезд» в этом году 20 лет, так что россияне вспоминают о телепроекте и узнают его тайны на канале Яны Чуриковой. Телеведущая пригласила знаковых для проекта людей. Самое видное место заняла Лина Арифулина, директор «Фабрики».

Россияне в шоке от злобы бывшего директора «Фабрики звезд»
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Россияне пришли к выводу, что Арифулиной стоит работать на телепередаче «Слабое звено» с ее жаждой унижать людей. Все эфиры Чуриковой превращаются в балаган из-за того, что Арифулина хочет выражать свое мнение, игнорируя собеседников. Часто она говорит унизительные вещи.

Интернет-пользователи были уверены, что с Арифулиной будет драться Виктория Дайнеко и Ирина Дубцова. Бывший директор телепроекта заявила, что Дайнеко всегда была «колхозницей», а Дубцова - «квадратной». Обе певицы не стали вступать в драку с Арифулиной, хоть и посчитали ее бестактной.

Арифулину призывают не портить шоу. Якобы из-за ее высказываний искажаются приятные воспоминания о «Фабрике». Россияне утверждают, что не хотят знать ничего о страшном аппетите Ирины Дубцовой, и намеках на то, что Сати Казанова может быть эскортницей. Арифулину просят держать такие грязные вещи подальше от ушей поклонников телепроекта.

ТВ,Лина Арифулина,Виктория Дайнеко,Сати Казанова,Яна Чурикова,Ирина Дубцова,
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