Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Раскрыт состав участников нового сезона шоу “Звезды в Африке”

Мира Маркина

Третий сезон шоу “Звезды в Африке” (ТНТ) стартует совсем скоро – 11 сентября. Чтобы подогреть зрительский интерес, представители телеканала раскрыли тайну: кто стал участником реалити в этот раз.

Раскрыт состав участников нового сезона шоу “Звезды в Африке”
Фото: Кадр из реалити-шоу "Звезды в Африке"Кадр из реалити-шоу "Звезды в Африке"

В африканскую саванну в этот раз попали как селебрити, которые уже ранее участвовали в шоу, так и дебютанты. Светлане Пермяковой, Карине Кросс, Владимиру Сычеву, Олегу Верещагину, Каролине Севостьяновой, Розе Сябитовой, Саше Стоуну, Стасу Ярушину, Вячеславу Малафееву и Вике Одинцовой предстоит борьба за выживание в условиях дикой природы.

Ведущие шоу не изменились: Михаил Галустян и Ольга Бузова проведут участников проекта по всем испытаниям.

Ранее мы писали, Тина Канделаки намерена возродить шоу "Самый умный" в новом формате.

ТВ,Стас Ярушин,Владимир Сычев,Олег Верещагин,Светлана Пермякова,Тина Канделаки,Михаил Галустян,Вячеслав Малафеев,Ольга Бузова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители