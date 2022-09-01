Раскрыт состав участников нового сезона шоу “Звезды в Африке”

Третий сезон шоу “Звезды в Африке” (ТНТ) стартует совсем скоро – 11 сентября. Чтобы подогреть зрительский интерес, представители телеканала раскрыли тайну: кто стал участником реалити в этот раз.

Фото: Кадр из реалити-шоу "Звезды в Африке" Кадр из реалити-шоу "Звезды в Африке"

В африканскую саванну в этот раз попали как селебрити, которые уже ранее участвовали в шоу, так и дебютанты. Светлане Пермяковой, Карине Кросс, Владимиру Сычеву, Олегу Верещагину, Каролине Севостьяновой, Розе Сябитовой, Саше Стоуну, Стасу Ярушину, Вячеславу Малафееву и Вике Одинцовой предстоит борьба за выживание в условиях дикой природы.