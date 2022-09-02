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1 час назад

Первый канал возвращает в сетку вещания развлекательные программы

ТАССиещё 4

Первый канал принял решение о возвращении в сетку вещания развлекательного контента. Об этом сообщил генеральный директор телеканала Константин Эрнст на полях четвертого федерального просветительского марафона общества "Знание" в пятницу.

Первый канал возвращает в сетку вещания развлекательные программы
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

"Когда 24 февраля началась специальная военная операция, мы первыми среди всех каналов изменили свою сетку. <…> Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты", - сказал он.

25 февраля этого года пресс-служба Первого канала сообщила, что сетка его вещания будет меняться в пользу программ общественно-политической направленности.

ТВ,Константин Эрнст,Первый канал,
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