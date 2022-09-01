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5 минут назад

В Сети обсуждают закрытие шоу «Давай поженимся»

Super.ru

Новости о закрытии тех или иных проектов Первого канала в последнее время появляются как грибы после дождя. Едва утихли разговоры по поводу шоу Ивана Урганта, как у нас грозятся забрать святое. Сегодня в Сети появились слухи о том, что любимый всеми проект «Давай поженимся» с участием бессменных ведущих Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой закрывают. Правда, пресс-служба Первого канала тут же все опровергла, заявив, что таких планов в настоящее время нет. Но мы-то знаем, что нет дыма без огня, так что будем держать руку на пульсе. Остается надеяться на лучшее и задабривать Вселенную, пересматривая старые выпуски.

В Сети обсуждают закрытие шоу «Давай поженимся»
Фото: Super.ruSuper.ru
ТВ,Иван Ургант,Лариса Гузеева,Первый канал,
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