В Сети обсуждают закрытие шоу «Давай поженимся»

Новости о закрытии тех или иных проектов Первого канала в последнее время появляются как грибы после дождя. Едва утихли разговоры по поводу шоу Ивана Урганта, как у нас грозятся забрать святое. Сегодня в Сети появились слухи о том, что любимый всеми проект «Давай поженимся» с участием бессменных ведущих Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой закрывают. Правда, пресс-служба Первого канала тут же все опровергла, заявив, что таких планов в настоящее время нет. Но мы-то знаем, что нет дыма без огня, так что будем держать руку на пульсе. Остается надеяться на лучшее и задабривать Вселенную, пересматривая старые выпуски.