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2 часа назад

Ведущий «Спокойной ночи, малыши!» рассказал о финансовых трудностях

Диана Товсепова

Ведущий культовой детской передачи «Спокойной ночи, малыши!» рассказал о финансовых трудностях.

Ведущий «Спокойной ночи, малыши!» рассказал о финансовых трудностях
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Виктор Бычков, актер и бывший ведущий программы «Спокойной ночи, малыши!», игравший роль дяди Вити, признался, что, снимаясь в проекте, испытывал финансовые трудности.

Актер рассказал в интервью KP.RU, что во время работы на шоу они с женой переживали тяжелые времена.

«Мне платили очень мало, мы с Полиной и нашим ребенком еле сводили концы с концами», — признался Бычков.

К тому же он не мог сниматься в других проектах, противоречащих его образу в культовой детской передаче.

«Я характерный актер, но пришлось отказываться от отрицательных ролей, которые могли разрушить веру малышей в дядю Витю», — отметил он.

Так он отказался от роли злодея в успешном многосерийном сериале.

«Натыкаясь на него по телевизору, Полина в шутку вздыхала и говорила: "Вот это наша дача, а вот это новая машина"», — вспоминает Бычков.

Ранее мы писали о конфликте звезды сериала "Универ" с экс-резидентом Conedy Club.

ТВ,Виктор Бычков,
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