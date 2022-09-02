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4 часа назад

Раскрыто закулисье нового шоу с Гузеевой

Lenta.ru

В сети опубликовали несколько снимков, сделанных на съемках популярной музыкальной программы «Голос 60+», ведущей которого стала Лариса Гузеева. Фотографии, раскрывающие закулисье новой передачи, показало издание «Телепрограмма».

Раскрыто закулисье нового шоу с Гузеевой
Фото: Юрий Феклистов / teleprogramma.proЮрий Феклистов / teleprogramma.pro

Гузеева была запечатлена с микрофоном в комнате ожидания, в которой обычно собираются близкие друзья и родственники участников проекта, выступающих на сцене. Согласно снимкам, в новый сезон шоу вернулись бывшие наставники — певица Елена Ваенга, музыкант Валерий Сюткин, артист Александр Малинин. Еще одним членом жюри стал композитор Игорь Корнелюк. По данным издания, участниками передачи являются музыканты из разных стран бывшего СССР.

16 августа стало известно, что Лариса Гузеева станет новой ведущей «Голоса 60+» вместо шоумена Дмитрия Нагиева. Она призналась, что предложение стать ведущей проекта стало для нее неожиданностью. По словам телеведущей, она очень волнуется из-за новой должности. Вместе с тем Гузеева отметила, что готова к критике в свой адрес.

О возвращении линейки музыкальных шоу («Голос», «Голос.Дети» и «Голос.60+») в эфир Первого канала сообщалось в середине августа. Отмечалось, что открывать сезон будет шоу с исполнителями старшего поколения.

ТВ,Игорь Корнелюк,Александр Малинин,Елена Ваенга,Лариса Гузеева,Валерий Сюткин,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
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