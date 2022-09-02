Сериал «Цитадель» братьев Руссо может стать одним из самых дорогостоящих шоу в истории телевидения, сообщает The Hollywood reporter.

Фото: Vianney Le Caer/AP Vianney Le Caer/AP

Причиной этому стали пересъемки картины и уход половины творческой группы. На данный момент в семисерийный проект было вложено $235 млн, включая сумму, потраченную на пересъемки. Таким образом, он стал вторым дорогостоящим сериалом компании Amazon. Первым остается «Властелин колец: Кольца власти». Проект обошелся Amazon в $465 млн. Отмечалось, что только авторские права на экранизацию вселенной Дж.Р.Р. Толкина стоили около $250 млн.

Как сообщает источник, у братьев Руссо возникли разногласия со сценаристом Джошем Аппелбаумом. Из-за этого писатель ушел из проекта в декабре. Вскоре покинули сериал режиссер Брайан Кирк и продюсер Сара Брэдшоу. Новым режиссером стал Ньютон Томас. На данный момент идет процесс постпродакшена проекта. Дата выхода пока не сообщалась.