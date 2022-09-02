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2 часа назад

Первый канал принял решение вернуть развлекательное вещание

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Первый канал принял решение вернуть по выходным развлекательный контент. Об этом заявил генеральный директор телеканала Константин Эрнст.

Первый канал принял решение вернуть развлекательное вещание
Фото: RT на русскомRT на русском

По его словам, канал первым изменил сетку вещания.

«Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты», — приводит ТАСС заявление Эрнста в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне общества «Знание».

ТВ,Константин Эрнст,Первый канал,
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