Первый канал принял решение вернуть развлекательное вещание

Первый канал принял решение вернуть по выходным развлекательный контент. Об этом заявил генеральный директор телеканала Константин Эрнст.
По его словам, канал первым изменил сетку вещания.
«Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты», — приводит ТАСС заявление Эрнста в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне общества «Знание».