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35 минут назад

Зрители сравнили Корнелюка с Градским на шоу «Голос»

Слово и Дело

Скоро на Первом канале стартует новый сезон программы «Голос60+». Поклонники с нетерпением ждут дебюта новых судей и выступления участников. По последней информации, оценивать каднидатов теперь будут певцы Александр Малинин и Игорь Корнелюк.

Зрители сравнили Корнелюка с Градским на шоу «Голос»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Исполнитель хита «Город, которого нет» регулярно появляется на публичных мероприятиях во всем черном и очках. Своимобразом Корнелюк напомнил зрителям бывшего судью проекта —музыканта Александра Градского.

«Черная рубашка, шевелюра цвета воронова крыла и очки. Кажется, мы уже где-то это видели. Неужто Игорь Корнелюк пришел заменить Александра Борисовича Градского», — комментируют поклонники шоу.

Александр Градский ушел из жизни в конце ноября прошлогогода. Причиной смерти композитора стал инфаркт головного мозга.

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