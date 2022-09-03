Зрители сравнили Корнелюка с Градским на шоу «Голос»

Скоро на Первом канале стартует новый сезон программы «Голос60+». Поклонники с нетерпением ждут дебюта новых судей и выступления участников. По последней информации, оценивать каднидатов теперь будут певцы Александр Малинин и Игорь Корнелюк.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Исполнитель хита «Город, которого нет» регулярно появляется на публичных мероприятиях во всем черном и очках. Своимобразом Корнелюк напомнил зрителям бывшего судью проекта —музыканта Александра Градского.

«Черная рубашка, шевелюра цвета воронова крыла и очки. Кажется, мы уже где-то это видели. Неужто Игорь Корнелюк пришел заменить Александра Борисовича Градского», — комментируют поклонники шоу.