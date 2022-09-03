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28 минут назад

Названа причина смены ведущего проекта «Голос»

Lenta.ru

Ведущий проекта «Голос» Дмитрий Нагиев не уходил из проекта, он взял творческий отпуск после десяти сезонов. Об этом сообщил генеральный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, передает РИА Новости.

Названа причина смены ведущего проекта «Голос»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, у создателей «Голоса» была давняя договоренность с Нагиевым, согласно которой ведущий мог взять перерыв в работе над проектом после десяти сезонов, если того захочет.

«Мы говорили, "давай ты десять сезонов отработаешь", был у нас такой разговор, "а потом если вдруг тебе понадобится творческий отпуск, то мы готовы тебе его предоставить"»,

— пояснил Аксюта.

Также генпродюсер Первого канала рассказал, что предложил вести «Голос 60+» Ларисе Гузеевой во время телефонного разговора. Аскюта вспомнил, что телеведущая сначала испугалась, однако ответила, что подумает.

«Но я знаю, что это слово "я подумаю" означало слово "я согласна"»,

— отметил он.

16 августа стало известно, что Лариса Гузеева станет новой ведущей «Голоса 60+» вместо шоумена Дмитрия Нагиева. Она призналась, что подобное предложение стало для нее неожиданностью. По словам телеведущей, она очень волнуется из-за новой должности. Вместе с тем Гузеева отметила, что готова к критике в свой адрес.

О возвращении линейки музыкальных шоу («Голос», «Голос.Дети» и «Голос 60+») в эфир Первого канала сообщалось в середине августа. Отмечалось, что открывать сезон будет шоу с исполнителями старшего поколения.

ТВ,Юрий Аксюта,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
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