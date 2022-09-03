Названа причина смены ведущего проекта «Голос»

Ведущий проекта «Голос» Дмитрий Нагиев не уходил из проекта, он взял творческий отпуск после десяти сезонов. Об этом сообщил генеральный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, передает РИА Новости.

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По его словам, у создателей «Голоса» была давняя договоренность с Нагиевым, согласно которой ведущий мог взять перерыв в работе над проектом после десяти сезонов, если того захочет.

«Мы говорили, "давай ты десять сезонов отработаешь", был у нас такой разговор, "а потом если вдруг тебе понадобится творческий отпуск, то мы готовы тебе его предоставить"»,

— пояснил Аксюта.

Также генпродюсер Первого канала рассказал, что предложил вести «Голос 60+» Ларисе Гузеевой во время телефонного разговора. Аскюта вспомнил, что телеведущая сначала испугалась, однако ответила, что подумает.

«Но я знаю, что это слово "я подумаю" означало слово "я согласна"»,

— отметил он.

16 августа стало известно, что Лариса Гузеева станет новой ведущей «Голоса 60+» вместо шоумена Дмитрия Нагиева. Она призналась, что подобное предложение стало для нее неожиданностью. По словам телеведущей, она очень волнуется из-за новой должности. Вместе с тем Гузеева отметила, что готова к критике в свой адрес.