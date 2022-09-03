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6 минут назад

Вайнштейн объяснил, как соблюдается секретность в шоу "Маска"

Газета.Ru

Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн рассказал, как участникам шоу «Маска» и «Аватар» удается сохранять анонимность. В интервью «Вокруг.ТВ» он заявил, что над проектами работают около 50 человек, разделенных на небольшие команды. По словам Вайнштейна, с каждым артистом взаимодействуют только два сотрудника, которые не знают других участников.

Вайнштейн объяснил, как соблюдается секретность в шоу "Маска"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Моя семья тоже до конца остается в неведении. Жена и дети ни о чем не спрашивают, так как любят угадывать артистов. Вот с мамой сложнее. Она все время удивляется, что я не готов рассказать правду даже ей. Считаю, что без тайны можно испортить людям праздник», — рассказал Вайнштейн.

Он также сообщил, что участники четвертого сезона «Маски» уже утверждены.

«Вас ждет просто взрыв», — пообещал продюсер.

ТВ,Тимур Вайнштейн,
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