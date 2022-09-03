Вайнштейн объяснил, как соблюдается секретность в шоу "Маска"

«Моя семья тоже до конца остается в неведении. Жена и дети ни о чем не спрашивают, так как любят угадывать артистов. Вот с мамой сложнее. Она все время удивляется, что я не готов рассказать правду даже ей. Считаю, что без тайны можно испортить людям праздник», — рассказал Вайнштейн.