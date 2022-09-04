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3 часа назад

Гарика Харламова раскрыли в шоу "Аватар" в образе Емели

Слово и Дело

Во время первого выпуска нового музыкального шоу «Аватар» судьи раскрыли личность одной сказочной проекции. Оказалось, что за аватаром Емели скрывался стендапер Гарик Харламов.

Гарика Харламова раскрыли в шоу "Аватар" в образе Емели
Фото: Слово и делоСлово и дело

В шоу на сцене появляется девять сказочных аватаров, которые позже разбивают на тройки. После выступления персонажей судьи решают, кого из трех они хотят раскрыть. Если судьи угадывают, то аватар исчезает, а его владелец появляется на сцене. После этого участник покидает проект. Если судьи ошибаются, то аватар продолжает участие в проекте.

В премьерном выпуске шоу «Аватар» на НТВ члены звездного жюри не смогли угадать, что за аватаром Белоснежки прячется певица Алиса Мон, а в образе Дюймовочки выступает актриса комического жанра Елена Воробей.

ТВ,Аватар,Елена Воробей,Гарик Харламов,
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