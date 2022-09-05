В первом выпуске "Шоу Аватар" разоблачили Харламова в образе Емели

Юморист Гарик Харламов покинул телепроект «Шоу Аватар» в дебютном выпуске. Жюри единогласно проголосовало за то, что под виртуальной маской Емели скрывался комик. Ролик с выступлением представлен на сайте НТВ.
«Вам надо попробовать. Это такая тема, будто бы ты супергероя озвучиваешь», — сказал Харламов.
На шоу юморист исполнил джазовую композицию «Fly me to the Moon» Фрэнка Синатры. После выступления певец Сергей Лазарев восхитился вокалом Харламова. «Я даже не знал, что ты так поешь», — удивился музыкант.
В следующем выпуске за образом Емели будет скрываться уже другой артист.
Музыкальный проект «Шоу Аватар» стартовал 3 сентября на телеканале НТВ. Он стал аналогом шоу «Маски», однако в нем на сцене выступают не реальные люди, а их виртуальные персонажи, заранее озвученные артистами. В жюри входят Тимур Батрутдинов, блогер Ида Галич, музыкант Марк Тишман, певец Сергей Лазарев и оперная певица Аида Гарифуллина.