Чем удивит зрителей «Новая битва экстрасенсов»

В новом сезоне главного мистического проекта в эфир телеканала вернутся ведущий Марат Башаров, скептик Илья Ларионов, а также появятся новые необычные участники.

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Совсем скоро стартует шоу «Новая битва экстрасенсов», в котором участники вновь продемонстрируют свои способности, пытаясь убедить ведущих, скептика и зрителей в том, что они видят мир не так, как простые люди. Проверять экстрасенсов вновь будут скептик Илья Ларионов и ведущий Марат Башаров. «Новая битва экстрасенсов» продолжит эксперимент, начатый ТНТ почти 15 лет назад. Главная задача — проверить людей, называющих себя экстрасенсами, убедиться в их способностях. Участники проекта проходят самые разные испытания, чтобы доказать, что обладают необычным даром. В новом сезоне шоу испытания станут еще сложнее, а задания для экстрасенсов расскажут новые истории реальных людей, в которые порой тяжело поверить. Ежегодно на кастинг проекта приходят сотни людей, называющих себя экстрасенсами. Они пытаются пройти все испытания, подготовленные продюсерами, а также произвести впечатление необычными и, порой, жуткими историями из своей жизни. Так, на кастинг нового сезона пришли сразу несколько самопровозглашенных потомков царских кровей, гипнотизер, который как Воланд гипнотизирует своих конкурентов и вытягивает из них информацию, человек, который заморозил кровь своей покойной бабушки-ведьмы, и рассчитывает с ее помощью проходить испытания «Битвы», а также колдун, который взял обет молчания. Он загадал, что если за время проекта не проронит ни слова, то дойдет до финала.

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Не обошлось и без блогеров, которые пробовали попасть в «Битву», не имея сверхспособностей, а используя лишь наблюдательность, логику и психологию. Каждый из участников прошел трехэтапный кастинг. Традиционными заданиями для претендентов на участие в шоу стали: «Ширма», «Багажник» и «Мистер Икс». Экстрасенсы должны определить, что скрывается за ширмой, найти человека в багажнике машины, а также рассказать всё о человеке, надев не пропускающие свет очки. Но в этом сезоне участников ждали неожиданные изменения. Вместо черной ширмы был белый куб, к которому экстрасенсы могли подходить со всех четырех сторон. Для «Багажника» иллюзионист Илья Ларионов задумал новую проверку, которой в истории «Битвы» еще не было. А «Мистер Икс» и вовсе заставил участников буквально «не поверить своим глазам».