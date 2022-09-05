Чем удивит зрителей «Новая битва экстрасенсов»

В новом сезоне главного мистического проекта в эфир телеканала вернутся ведущий Марат Башаров, скептик Илья Ларионов, а также появятся новые необычные участники.
Совсем скоро стартует шоу «Новая битва экстрасенсов», в котором участники вновь продемонстрируют свои способности, пытаясь убедить ведущих, скептика и зрителей в том, что они видят мир не так, как простые люди. Проверять экстрасенсов вновь будут скептик Илья Ларионов и ведущий Марат Башаров. «Новая битва экстрасенсов» продолжит эксперимент, начатый ТНТ почти 15 лет назад. Главная задача — проверить людей, называющих себя экстрасенсами, убедиться в их способностях. Участники проекта проходят самые разные испытания, чтобы доказать, что обладают необычным даром. В новом сезоне шоу испытания станут еще сложнее, а задания для экстрасенсов расскажут новые истории реальных людей, в которые порой тяжело поверить. Ежегодно на кастинг проекта приходят сотни людей, называющих себя экстрасенсами. Они пытаются пройти все испытания, подготовленные продюсерами, а также произвести впечатление необычными и, порой, жуткими историями из своей жизни. Так, на кастинг нового сезона пришли сразу несколько самопровозглашенных потомков царских кровей, гипнотизер, который как Воланд гипнотизирует своих конкурентов и вытягивает из них информацию, человек, который заморозил кровь своей покойной бабушки-ведьмы, и рассчитывает с ее помощью проходить испытания «Битвы», а также колдун, который взял обет молчания. Он загадал, что если за время проекта не проронит ни слова, то дойдет до финала.
Не обошлось и без блогеров, которые пробовали попасть в «Битву», не имея сверхспособностей, а используя лишь наблюдательность, логику и психологию. Каждый из участников прошел трехэтапный кастинг. Традиционными заданиями для претендентов на участие в шоу стали: «Ширма», «Багажник» и «Мистер Икс». Экстрасенсы должны определить, что скрывается за ширмой, найти человека в багажнике машины, а также рассказать всё о человеке, надев не пропускающие свет очки. Но в этом сезоне участников ждали неожиданные изменения. Вместо черной ширмы был белый куб, к которому экстрасенсы могли подходить со всех четырех сторон. Для «Багажника» иллюзионист Илья Ларионов задумал новую проверку, которой в истории «Битвы» еще не было. А «Мистер Икс» и вовсе заставил участников буквально «не поверить своим глазам».
Имена участников сезона, прошедших все три этапа, станут известны 10 сентября. Илья Ларионов: «Строгий я только на испытании «Багажник». Там сразу видно, кто клоун-фрик, а кто настоящий. На самом деле я отпускаю множество колкостей на этом этапе, даже обидных слов, но не все попадают в эфир. Но если участники уже пришли в проект и доказали, на что они способны, моя задача создать для них комфортные условия, чтобы они раскрыли свои способности, познали какие-то свои лимиты и показали зрителям интересный результат. Моя задача — создать психологический и душевный комфорт для прохождения испытания. Экстрасенс же приходит не на бой, а приходит посмотреть, до каких пределов могут быть раскачаны его сверхспособности». Марат Башаров: «Я всегда жду, что увижу новых экстрасенсов, получу новые эмоции, увижу чудеса. Так как верю, что люди с такими способностями существуют, и я за ними наблюдаю. Посмотрим, кто удивит нас в новом сезоне!» «Новая битва экстрасенсов» — смотрите по субботам с 10 сентября в 19:00. Фото: пресс-служба ТНТ