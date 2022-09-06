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1 час назад

Испугавшаяся пчелы репортерша насмешила зрителей: видео

Катерина Саломе

Во время съемки сюжета, ведущей которого стала репортерша американского телеканала TMJ4 Илейн Рохас-Кастильо, в эфир ворвалась пчела. Женщина испугалась ее внезапного появления и попыталась сбежать. Видео случившегося опубликовано в Twitter.

Автором ролика стала непосредственно сама ведущая. «Думаю, можно с уверенностью сказать, что... я не люблю пчел», — подписала видео Рохас-Кастильо. Примечательно, что оно собрало больше 70 тысяч просмотров.

Многих подписчиков рассмешило увиденное. При этом они наперебой стали рассказывать свои истории встреч с пчелами.

«Несколько месяцев назад снимался в сюжете на природе и наткнулся на несколько пчелиных ульев. Получил два укуса в голову и еще один укус — в ноздрю»,

— поделился журналист Крис Рид.

Ранее мы сообщали, что кот напал на журналиста в прямом эфире.

ТВ,Видео,Крис Рид,
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