Во время съемки сюжета, ведущей которого стала репортерша американского телеканала TMJ4 Илейн Рохас-Кастильо, в эфир ворвалась пчела. Женщина испугалась ее внезапного появления и попыталась сбежать. Видео случившегося опубликовано в Twitter.

Автором ролика стала непосредственно сама ведущая. «Думаю, можно с уверенностью сказать, что... я не люблю пчел», — подписала видео Рохас-Кастильо. Примечательно, что оно собрало больше 70 тысяч просмотров.

Многих подписчиков рассмешило увиденное. При этом они наперебой стали рассказывать свои истории встреч с пчелами.

«Несколько месяцев назад снимался в сюжете на природе и наткнулся на несколько пчелиных ульев. Получил два укуса в голову и еще один укус — в ноздрю»,

— поделился журналист Крис Рид.