Ведущая "Слабого звена" рассказала, как попасть на шоу

Мария Киселева, ведущая шоу "Слабое звено" на НТВ, рассказала, как проходит кастинг в программу. Об этом сообщает "Мир 24".
Телеведущая отметила, что кастинг в программу довольно сложный из-за большого количества желающих поучаствовать в съемках. Во время отбора люди приходят и отвечают на определенные вопросы. Так создатели программы убеждаются, что участник не попадет в глупую ситуацию на съемках.
Она также добавила, что на место в кастинг стоят большие очереди. Сколько нужно ждать, она не сообщила. Киселева рассказала, что у участников есть две стратегии: кто-то пытается ответить на вопросы самостоятельно, а кто-то формирует свою команду.
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