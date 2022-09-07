Ведущая "Слабого звена" рассказала, как попасть на шоу

Мария Киселева, ведущая шоу "Слабое звено" на НТВ, рассказала, как проходит кастинг в программу. Об этом сообщает "Мир 24".

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Телеведущая отметила, что кастинг в программу довольно сложный из-за большого количества желающих поучаствовать в съемках. Во время отбора люди приходят и отвечают на определенные вопросы. Так создатели программы убеждаются, что участник не попадет в глупую ситуацию на съемках.