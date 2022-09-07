Басков сравнил хоровое пение с групповым сексом

Певец Николай Басков пошутил над хоровым выступлением артистов во время съемок шоу "Ну-ка, все вместе!". Об этом сообщает mk.ru.
"Хор — это как групповой секс. Можно сачкануть!"
- высказался исполнитель.
В новом сезоне Басков вновь стал ведущим телепроекта.
На сцене шоу в качестве приглашенных звезд выступят Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Алсу, Дмитрий Маликов, Кристина Орбакайте, Олег Газманов, Любовь Успенская и другие артисты. Победитель "Ну-ка, все вместе!" получит кубок, 1 млн рублей и собственный сингл в эфире радио.