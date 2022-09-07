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31 минуту назад

Басков сравнил хоровое пение с групповым сексом

Газета.Ru

Певец Николай Басков пошутил над хоровым выступлением артистов во время съемок шоу "Ну-ка, все вместе!". Об этом сообщает mk.ru.

Басков сравнил хоровое пение с групповым сексом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Хор — это как групповой секс. Можно сачкануть!"

- высказался исполнитель.

В новом сезоне Басков вновь стал ведущим телепроекта.

На сцене шоу в качестве приглашенных звезд выступят Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Алсу, Дмитрий Маликов, Кристина Орбакайте, Олег Газманов, Любовь Успенская и другие артисты. Победитель "Ну-ка, все вместе!" получит кубок, 1 млн рублей и собственный сингл в эфире радио.

ТВ,Любовь Успенская,Олег Газманов,Дмитрий Маликов,Елена Ваенга,Кристина Орбакайте,Николай Басков,Филипп Киркоров,
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