Звезда «Реальных пацанов» сравнил КВН и TikTok. В интервью «Газете.ru» он заявил, что попасть в телеигру сложнее, чем прославиться в соцсети.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Теперь любой человек благодаря современным технологиям и соцсетям может за секунду стать популярным и попасть в тренды. Удержаться в трендах — это совершенно другой разговор»,

— высказался Наумов о TikTok. Платформа дает краткосрочную славу, после чего авторов роликов забывают, добавил он.

В то же время актер отметил, что КВН идет в эфире Первого канала на протяжении многих лет и продолжает интересовать множество детей и взрослых.

«Люди стремятся попасть на федеральный канал с юмором самого высшего качества. Они имеют цель, играют на своих предприятиях, заводах, школах, фабриках — это движение, философия, стиль жизни. Это очень дорого стоит»,