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4 часа назад

Вассерман оценил юмор в шоу «Что было дальше?»

Lenta.ru

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман оценил шутки в комедийном шоу «Что было дальше?». В ролике, опубликованном на YouTube-канале информагентства БЕЛТА, он назвал юмор проекта неинтересным.

Вассерман оценил юмор в шоу «Что было дальше?»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вассерман признался, что не хотел бы снова участвовать в шоу.

«Что касается конкретно передачи "Что было дальше?", то на ней я был, как говорят в Одессе, два раза — первый и последний», — отметил он.

Свое решение публицист объяснил тем, что стиль поведения участников, который принят на передаче, не соответствует тому, что он «считает хорошим».

«Юмор ниже пояса — это, конечно, тоже смешно, но неинтересно», — заключил телеведущий.

«Что было дальше?» — российское юмористическое шоу, выходящее на YouTube. В нем комики слушают историю приглашенного гостя, пытаются угадать, чем она закончилась, и перебивают его. Проект стартовал в апреле 2019 года. С января 2022 года новые выпуски шоу не публиковались.

ТВ,Анатолий Вассерман,Госдума,
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