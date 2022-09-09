Вассерман оценил юмор в шоу «Что было дальше?»

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман оценил шутки в комедийном шоу «Что было дальше?». В ролике, опубликованном на YouTube-канале информагентства БЕЛТА, он назвал юмор проекта неинтересным.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Вассерман признался, что не хотел бы снова участвовать в шоу.

«Что касается конкретно передачи "Что было дальше?", то на ней я был, как говорят в Одессе, два раза — первый и последний», — отметил он.

Свое решение публицист объяснил тем, что стиль поведения участников, который принят на передаче, не соответствует тому, что он «считает хорошим».

«Юмор ниже пояса — это, конечно, тоже смешно, но неинтересно», — заключил телеведущий.