«Смешно – и точка»: Воля заявил о переименовании Comedy Club

Комик Павел Воля во время своего выступления ошарашил неожиданным заявлением о смене названия шоу Comedy Club. Он заявил, что теперь программа будет носить название «Смешно – и точка».
«Если честно, столько событий произошло за это время, поэтому с вашего позволения мы поменяли название. Внимание на экран. Теперь мы называемся: "Смешно – и точка". Добрый вечер. Это "Смешно – и точка" в эфире ТНТ»,
– сказал юморист.
Как выяснилось позже, заявление Воли оказалась не более чем шуткой. Программа продолжает называться Comedy Club.