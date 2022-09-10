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4 часа назад

«Смешно – и точка»: юморист Павел Воля заявил о переименовании Comedy Club

Катерина Саломе

Комик Павел Воля во время своего выступления ошарашил неожиданным заявлением о смене названия шоу Comedy Club. Он заявил, что теперь программа будет носить название «Смешно – и точка».

«Смешно – и точка»: Воля заявил о переименовании Comedy Club
Фото: Кадр из юмористического шоу Comedy ClubКадр из юмористического шоу Comedy Club

«Если честно, столько событий произошло за это время, поэтому с вашего позволения мы поменяли название. Внимание на экран. Теперь мы называемся: "Смешно – и точка". Добрый вечер. Это "Смешно – и точка" в эфире ТНТ»,

– сказал юморист.

Как выяснилось позже, заявление Воли оказалась не более чем шуткой. Программа продолжает называться Comedy Club.

ТВ,Павел Воля,
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