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5 часов назад

Григорий Лепс раскритиковал выступление родной дочери на шоу «Гoлoс»

Слово и Дело

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» Григорий Лепс оценил выступление своей дочери Инги Лепсверидзе в рамках вокального проекта «Гoлoс». Участница исполнила композицию Not about angels.

Лепс раскритиковал выступление родной дочери на шоу «Гoлoс»
Фото: Слово и делоСлово и дело

Никто из наставников не повернулся к звездной наследнице. Сам Лепс также вынес свой неутешительный вердикт.

«Ты-то что здесь делаешь? Плохо. Местами очень плохо. Тебе надо еще годик позаниматься», – заявил Лепс в одном из выпусков шоу.

Сама вокалистка критику родителя восприняла спокойно. Лепсверидзе заявила, что будет пробовать себя в актерском мастерстве.

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