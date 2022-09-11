Лепс раскритиковал выступление родной дочери на шоу «Гoлoс»

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» Григорий Лепс оценил выступление своей дочери Инги Лепсверидзе в рамках вокального проекта «Гoлoс». Участница исполнила композицию Not about angels.
Никто из наставников не повернулся к звездной наследнице. Сам Лепс также вынес свой неутешительный вердикт.
«Ты-то что здесь делаешь? Плохо. Местами очень плохо. Тебе надо еще годик позаниматься», – заявил Лепс в одном из выпусков шоу.
Сама вокалистка критику родителя восприняла спокойно. Лепсверидзе заявила, что будет пробовать себя в актерском мастерстве.