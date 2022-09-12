Стоун вернулся в шоу "Звезды в Африке", чтобы отомстить за Карнавал

Блогер Саша Стоун рассказал о причине возвращения в шоу «Звезды в Африке». Этим он поделился на программе.

По словам Стоуна, он хочет «отомстить» за возлюбленную Валю Карнавал. «Я вернулся в Африку. Наверное, не все доделал в этом лагере. Я прибыл сюда, чтобы как настоящий рыцарь на белом коне отомстить за свою любимую Валечку. Просто привезти Валюше именно победу над человеком, которому она проиграла во втором сезоне», — заявил блогер.