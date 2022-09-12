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3 часа назад

Стоун вернулся в шоу "Звезды в Африке", чтобы отомстить за Карнавал

Газета.Ruиещё 1

Блогер Саша Стоун рассказал о причине возвращения в шоу «Звезды в Африке». Этим он поделился на программе.

Стоун вернулся в шоу "Звезды в Африке", чтобы отомстить за Карнавал
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Стоуна, он хочет «отомстить» за возлюбленную Валю Карнавал. «Я вернулся в Африку. Наверное, не все доделал в этом лагере. Я прибыл сюда, чтобы как настоящий рыцарь на белом коне отомстить за свою любимую Валечку. Просто привезти Валюше именно победу над человеком, которому она проиграла во втором сезоне», — заявил блогер.

Тиктокерша Валя Карнавал — финалистка 2 сезона «Звезд в Африке». Она выбыла из последнего испытания, проиграв комику Олегу Верещагину.

ТВ,Олег Верещагин,
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