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5 часов назад

Участник "Холостяка" расстался с победительницей проекта

Газета.Ruиещё 1

Участник шоу "Холостяк" Александр Гранков высказался о причинах расставания с Яной Сапетой, которая выиграла проект. Его слова цитирует kp.ru.

Участник "Холостяка" расстался с победительницей проекта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

О расставании знаменитостей стало известно несколько дней назад. После этого Сапета призналась, что они с Гранковым уже давно не вместе.

По словам участника "Холостяка", бывшие возлюбленные расстались мирно.

"Мы не ссорились. Наши дороги немного разошлись из-за недопонимания по каким-то аспектам жизни, которые возникают уже после достаточно продолжительного общения. Вот и все",

- поделился он.

Симпатия между Гранковым и Сапетой возникла с первого эпизода "Холостяка". На тот момент девушка находилась в состоянии бракоразводного процесса с бывшим супругом. Второй участник проекта Димаш Адилет также расстался с Софией Солмандининой, которую выбрал на шоу.

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