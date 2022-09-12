Участник "Холостяка" расстался с победительницей проекта

Участник шоу "Холостяк" Александр Гранков высказался о причинах расставания с Яной Сапетой, которая выиграла проект. Его слова цитирует kp.ru.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

О расставании знаменитостей стало известно несколько дней назад. После этого Сапета призналась, что они с Гранковым уже давно не вместе.

По словам участника "Холостяка", бывшие возлюбленные расстались мирно.

"Мы не ссорились. Наши дороги немного разошлись из-за недопонимания по каким-то аспектам жизни, которые возникают уже после достаточно продолжительного общения. Вот и все",

- поделился он.