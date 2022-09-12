Ведущий "Битвы экстрасенсов" высказался о шоу

Ведущий шоу "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ Илья Ларионов рассказал о своем отношении к проекту. Подробностями он поделился в беседе с Teleprogramma.pro.

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Ларионов признался, что до шоу он не верил в сверхъестественные силы, однако сейчас с интересом наблюдает за людьми с такими способностями:

"Я уже их видел, знаю, что есть люди со способностями, и сейчас мне интересно наблюдать за ними".

Он также вспомнил, как на проект пришел гипнотизер, который смог повлиять на его разум. По его словам, мужчина смогу его разозлить так, как он не злился никогда:

"Даже моя жена сказала, что за 15 лет нашего знакомства никогда не видела меня таким".

Напомним, что Илья Ларионов стал ведущим шоу "Битва экстрасенсов" в сентябре 2021 года.