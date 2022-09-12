Пригожин может уйти из шоу "Звезды сошлись"

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что может уйти из программы "Звезды сошлись". Этим он поделился в беседе с Blitz+.
Продюсер рассказал, что на съемках сильно нервничал и делал все сугубо по сценарию. Пригожин отметил, что у него есть свои идеи, которые он не осмеливается предлагать.
"Был один нюанс, который я, если бы как ведущий имел бы сделать, - я бы сделал. Но со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Не могу раскрывать нюансы программы до выхода",
- рассказал продюсер.
Пригожин отметил, что, выступая в качестве ведущего, желает помогать гостям проекта решать конфликты, а не усугублять их. В ином случае он бы не хотел принимать участие в программе.
"В моем понимании ток-шоу – это поиск истины. Мы заходим в тему, в ней есть обстоятельства, и мы должны решить и помочь, примирить, а не просто покричать. Не разжигать, а помогать. Если не получится помогать, то я участвовать в какой-то период времени не буду. Но я думаю, что такая же цель и у Леры Кудрявцевой",
- заключил продюсер.