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4 часа назад

Пригожин может уйти из шоу "Звезды сошлись"

Газета.Ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что может уйти из программы "Звезды сошлись". Этим он поделился в беседе с Blitz+.

Пригожин может уйти из шоу "Звезды сошлись"
Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Продюсер рассказал, что на съемках сильно нервничал и делал все сугубо по сценарию. Пригожин отметил, что у него есть свои идеи, которые он не осмеливается предлагать.

"Был один нюанс, который я, если бы как ведущий имел бы сделать, - я бы сделал. Но со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Не могу раскрывать нюансы программы до выхода",

- рассказал продюсер.

Пригожин отметил, что, выступая в качестве ведущего, желает помогать гостям проекта решать конфликты, а не усугублять их. В ином случае он бы не хотел принимать участие в программе.

"В моем понимании ток-шоу – это поиск истины. Мы заходим в тему, в ней есть обстоятельства, и мы должны решить и помочь, примирить, а не просто покричать. Не разжигать, а помогать. Если не получится помогать, то я участвовать в какой-то период времени не буду. Но я думаю, что такая же цель и у Леры Кудрявцевой",

- заключил продюсер.

ТВ,Иосиф Пригожин,Лера Кудрявцева,
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