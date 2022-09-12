Пригожин может уйти из шоу "Звезды сошлись"

"В моем понимании ток-шоу – это поиск истины. Мы заходим в тему, в ней есть обстоятельства, и мы должны решить и помочь, примирить, а не просто покричать. Не разжигать, а помогать. Если не получится помогать, то я участвовать в какой-то период времени не буду. Но я думаю, что такая же цель и у Леры Кудрявцевой",