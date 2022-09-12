Юмористка вспомнила о постыдном случае в начале карьеры

Популярная российская юмористка Зоя Яровицына рассказала, что однажды досрочно завершила выступление из-за шума в помещении, после чего ей было очень неловко перед зрителями. Постыдную историю она описала в шоу «Я себя знаю», выпуск которого доступен на платформе The Hole.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Яровицыной, случай произошел в начале ее карьеры. Тогда юмористку пригласили выступить в ресторане в Тольятти. Помимо зрителей, в зале присутствовали посетители заведения, которые громко праздновали день рождения. Артистка призналась, что торжество очень мешало ей.

«Я вышла, начала выступать — полная вообще ж**а. Те люди, которые купили билеты не получали удовольствия, потому что невозможно, это мешает. (...) Тогда мне было так тяжело, что я даже не могла достоять до конца»,

— вспомнила юмористка.

Она отметила, что на середине выступления попрощалась со зрителями и ушла со сцены, но организатору мероприятия удалось уговорить ее вернуться. К тому времени часть аудитории уже ушла.