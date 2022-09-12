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8 часов назад

Бывший участник КВН рассказал об отравлении деликатесами на гастролях

Lenta.ru

Известный телеведущий, комик и экс-кавээнщик Азамат Мусагалиев рассказал, что однажды он и его команда КВН «Сборная Камызякского края» на гастролях съели целую коробку крабов и отравились. Инцидент он описал в шоу «Я себя знаю», выпуск доступен на платформе The Hole.

Бывший участник КВН рассказал об отравлении деликатесами на гастролях
Фото: Дмитрий Азаров / КоммерсантъДмитрий Азаров / Коммерсантъ

По словам Мусагалиева, кавээнщикам на Дальнем Востоке подарили большую коробку крабов. Команда съела все морепродукты за одну ночь. «Мы очень сильно белково отравились. Очень сильно. Настолько, что нам отложили рейс. Потому что никто из команды не мог выйти из туалета», — вспомнил юморист и указал, что недомогание одновременно ощущали все члены коллектива, которые ели деликатесы.

Бывший участник добавил, что из-за плохого самочувствия команда не смогла вылететь в другой город, и их следующий концерт был отменен. Он также назвал белковое отравление «жутчайшей вещью».

Согласно Роспотребнадзору, норма белка в сутки для женщин составляет от 58 до 87 граммов, для мужчин — от 65 до 117 граммов. При значительном переизбытке этого вещества в рационе может возникнуть отравление, симптомы которого включают повышение температуры до 37,5 градусов, вздутие живота, диарею и позывы к рвоте.

Ранее Мусагалиев также высказался о возможности возвращения на телеканал ТНТ популярного шоу Talk. Он заявил, что пока планов на возобновление передачи нет.

ТВ,Азамат Мусагалиев,Роспотребнадзор,
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