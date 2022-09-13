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1 час назад

Агата Муцениеце раскрыла детали нового сезона шоу «Голос. Дети»

Слово и Дело

Латвийская и российская актриса Агата Муцениеце раскрыла детали нового сезона шоу «Голос. Дети». На этот раз она будет напутствовать детей перед их выходом на сцену.

Муцениеце раскрыла детали нового сезона шоу «Голос. Дети»
Фото: Слово и делоСлово и дело

«Моя задача – отправлять на сцену детей, ну и все подводки я тоже читаю. Я точно там буду, а все остальное – большой секрет. Я не могу распространяться, кто еще будет, это секретная информация», — поделилась подробностями звезда в шоу «Поехали» в эфире «Авторадио».

Агата Муцениеце вернулась из Латвии в Россию и теперь готовится к новому сезону телешоу «Голос. Дети». Передача выйдет в эфир уже этой зимой.

ТВ,Агата Муцениеце,
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