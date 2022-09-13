Латвийская и российская актриса Агата Муцениеце раскрыла детали нового сезона шоу «Голос. Дети». На этот раз она будет напутствовать детей перед их выходом на сцену.
«Моя задача – отправлять на сцену детей, ну и все подводки я тоже читаю. Я точно там буду, а все остальное – большой секрет. Я не могу распространяться, кто еще будет, это секретная информация», — поделилась подробностями звезда в шоу «Поехали» в эфире «Авторадио».
Агата Муцениеце вернулась из Латвии в Россию и теперь готовится к новому сезону телешоу «Голос. Дети». Передача выйдет в эфир уже этой зимой.