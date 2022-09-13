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3 часа назад

Участница "Давай поженимся!" обвинила редакторов шоу в обмане

Газета.Ruиещё 1

Одна из участниц телевизионной программы "Давай поженимся" по имени Марина обвинила редакторов шоу в обмане. Ее слова цитирует SM.News.

Участница "Давай поженимся!" обвинила редакторов шоу в обмане
Фото: Кадр из шоуКадр из шоу

По словам Марины, редакторы сильно искажают истории всех участников, приукрашивая факты из их биографии. Как объяснила женщина, это делается для того, чтобы придать шоу зрелищности.

"История их не интересует. Им интересно, чтобы это был небезобразный типаж. Ты изначально не знаешь, как все это перевернут", - поделилась она.

Участница "Давай поженимся!" заявила, что чувствует стыд перед близкими после участия в программе.

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