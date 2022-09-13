Популярное шоу вернется в эфир Первого канала

Ведущая популярной программы «Мужское / Женское» на Первом канале Юлия Барановская сообщила о возобновлении съемок шоу. О возвращении программы в эфир она рассказала в своем Telegram-канале.

Фото: Кадр из шоу Кадр из шоу

«Я с новостями — мы начали съемки "Мужское / Женское"», — написала Барановская. Она также прикрепила к посту видеоролик с фрагментом нового выпуска, на котором можно видеть, как ведущая выходит в студию ток-шок и здоровается со зрителями.