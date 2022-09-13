Похороны Елизаветы II будут транслировать в нескольких кинотеатрах

В Великобритании обнародовали режим работы кинотеатров в день похорон Елизаветы II в понедельник, 19 сентября. Как сообщает The Sun, большинство решили закрыть свои двери, но часть развлекательных учреждений предложит телезрителям бесплатно посмотреть трансляцию траурной церемонии.
Так, крупнейшие сети - Cineworld, Odeon и Showcase - закроют свои двери в знак уважение к почившему монарху. Небольшие операторы - например, The Light, функционирующий в Кембридже, Шеффилде и Стокпорте, - также объявили о закрытии 19 сентября.
При этом две сети, Curzon и Arc, решили запустить в понедельник трансляцию с похорон, которую будут демонстрировать бесплатно. Других сеансов в этот день не будет. Отмечается, что у сети Curzon - 12 кинокомплексов в Великобритании, а у Arc - лишь пять. Также 19 сентября не будут работать торговые центры сетей B&Q, Poundland и Primark, закроют свои двери супермаркеты Tesco, Sainsbury's, Waitrose, Lidl и другие. Кроме того объявил о закрытии своих магазинов ряд ритейлеров, продающих одежду.