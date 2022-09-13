Похороны Елизаветы II будут транслировать в нескольких кинотеатрах

При этом две сети, Curzon и Arc, решили запустить в понедельник трансляцию с похорон, которую будут демонстрировать бесплатно. Других сеансов в этот день не будет. Отмечается, что у сети Curzon - 12 кинокомплексов в Великобритании, а у Arc - лишь пять. Также 19 сентября не будут работать торговые центры сетей B&Q, Poundland и Primark, закроют свои двери супермаркеты Tesco, Sainsbury's, Waitrose, Lidl и другие. Кроме того объявил о закрытии своих магазинов ряд ритейлеров, продающих одежду.