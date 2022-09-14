Рекордно низкое число зрителей посмотрели трансляцию «Эмми»

Телеаудитория церемонии вручения премии «Эмми» впервые опустилась ниже 6 миллионов человек.

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В 2020 году был зафиксирован рекорд по просмотрам – 6,36 миллиона. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

74-я церемония вручения премии «Эмми» прошла в Лос-Анджелесе 12 сентября. В главной номинации победило шоу «Наследники» за «Лучший драматический сериал».

Зендея из сериала «Эйфория» и Ли Джон Джэ из «Игры в кальмара» стали лучшими драматическими актрисой и актёром.