Барановская анонсировала возвращение "Мужского/Женского"

Телеведущая Юлия Барановская анонсировала возвращение в эфир программы "Мужское/Женское". В своем Telegram-канале она поделилась видео из студии, а также рассказала, что съемки программы стартовали.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

На кадрах видно, как Юлия Барановская вместе со своим соведущим Александром Гордоном заходят в студию и начинают программу.

"Я с новостями - мы начали съёмки", — написала телеведущая.

Подписчики Барановской в комментариях обрадовались скорому выпуску программы и написали, что очень ждут возвращения передачи. Однако точная дата выпуска шоу неизвестна.

Напомним, Первый канал сообщил о том, что возвращает развлекательные программы в сетку телевещания.