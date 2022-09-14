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8 часов назад

Юлия Барановская показала съемки программы "Мужское/Женское"

Мария Каткова

Телеведущая Юлия Барановская анонсировала возвращение в эфир программы "Мужское/Женское". В своем Telegram-канале она поделилась видео из студии, а также рассказала, что съемки программы стартовали.

Барановская анонсировала возвращение "Мужского/Женского"
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

На кадрах видно, как Юлия Барановская вместе со своим соведущим Александром Гордоном заходят в студию и начинают программу.

"Я с новостями - мы начали съёмки", — написала телеведущая.

Подписчики Барановской в комментариях обрадовались скорому выпуску программы и написали, что очень ждут возвращения передачи. Однако точная дата выпуска шоу неизвестна.

Напомним, Первый канал сообщил о том, что возвращает развлекательные программы в сетку телевещания.

Ранее сообщалось, что Харламов раскрыл сумму своих заработков на ТВ.

ТВ,Юлия Барановская,Александр Гордон,Первый канал,
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