Погребняк призналась, что хочет стать участницей "Звезд в Африке"

Блогерша Мария Погребняк в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) рассказала, что хотела бы принять участие в шоу «Звезды в Африке».
Также Погребняк призналась, что «Звезды в Африке» — ее любимое шоу.
Формат программы подразумевает соревнование на выживание: участники живут в лагере посреди саванны на берегу реки Лимпопо, у них нет еды, и заработать ее можно лишь на испытаниях. Еженедельно на голосовании определяются номинанты на вылет. Они проходят испытание, по результатам которого один из участников отправляется домой.
В новом сезоне «Звезд в Африке» участниками стали Светлана Пермякова, Карина Кросс, Владимир Сычев, Каролина Севастьянова, Вячеслав Малафеев и другие.
Ранее блогер Саша Стоун признался, что вернулся на проект, чтобы «отомстить» за возлюбленную Валю Карнавал.