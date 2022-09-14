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6 часов назад

Погребняк призналась, что хочет стать участницей "Звезд в Африке"

Газета.Ru

Блогерша Мария Погребняк в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) рассказала, что хотела бы принять участие в шоу «Звезды в Африке».

Погребняк призналась, что хочет стать участницей "Звезд в Африке"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Также Погребняк призналась, что «Звезды в Африке» — ее любимое шоу.

Формат программы подразумевает соревнование на выживание: участники живут в лагере посреди саванны на берегу реки Лимпопо, у них нет еды, и заработать ее можно лишь на испытаниях. Еженедельно на голосовании определяются номинанты на вылет. Они проходят испытание, по результатам которого один из участников отправляется домой.

В новом сезоне «Звезд в Африке» участниками стали Светлана Пермякова, Карина Кросс, Владимир Сычев, Каролина Севастьянова, Вячеслав Малафеев и другие.

Ранее блогер Саша Стоун признался, что вернулся на проект, чтобы «отомстить» за возлюбленную Валю Карнавал.

ТВ,Мария Погребняк,Владимир Сычев,Светлана Пермякова,Вячеслав Малафеев,
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