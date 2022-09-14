Погребняк призналась, что хочет стать участницей "Звезд в Африке"

Формат программы подразумевает соревнование на выживание: участники живут в лагере посреди саванны на берегу реки Лимпопо, у них нет еды, и заработать ее можно лишь на испытаниях. Еженедельно на голосовании определяются номинанты на вылет. Они проходят испытание, по результатам которого один из участников отправляется домой.