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6 часов назад

Сарик Андреасян заявил, что секрет успеха Comedy Club кроется в актуальности

Мария Каткова

Российский режиссер Сарик Андреасян рассказал, в чем преимущество Comedy Club перед КВН. Об этом он сообщил в интервью "Вокруг ТВ", опубликованному на YouTube.

Выяснилось, чем Comedy Club оказался лучше КВН
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Андреасян заявил, что Comedy Club "победил" КВН так как новое шоу оказалось более актуальным. Пока КВН выходил каждые три месяца, Comedy Club был на телевидении еженедельно. Соответственно, шутки в программе были актуальнее.

В качестве примера он привел Telegram-каналы, которые быстро дают актуальную информацию. Он добавил, что в современном мире все меняется очень быстро, и это нужно принять.

Ранее сообщалось, что звезда шоу Stand Up сравнил КВН с СССР.

ТВ,Сарик Андреасян,
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