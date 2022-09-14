Выяснилось, чем Comedy Club оказался лучше КВН

Российский режиссер Сарик Андреасян рассказал, в чем преимущество Comedy Club перед КВН. Об этом он сообщил в интервью "Вокруг ТВ", опубликованному на YouTube.

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Андреасян заявил, что Comedy Club "победил" КВН так как новое шоу оказалось более актуальным. Пока КВН выходил каждые три месяца, Comedy Club был на телевидении еженедельно. Соответственно, шутки в программе были актуальнее.

В качестве примера он привел Telegram-каналы, которые быстро дают актуальную информацию. Он добавил, что в современном мире все меняется очень быстро, и это нужно принять.