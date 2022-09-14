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5 часов назад

Количество зрителей "Эмми-2022" рекордно упало

Мария Каткова

Аналитики подсчитали, что количество зрителей премии "Эмми" в этом году было рекордно низким. Об этом сообщает Deadline.

Количество зрителей "Эмми-2022" рекордно упало
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

В 2022 году прошла 74 церемония вручения "Эмми", и ее показатели стали рекордно низкими, несмотря на то, что у нее было несколько каналов трансляции. Отмечается, что за все время трансляции ее посмотрели меньше шести миллионов человек. Эти показатели оказались рекордно низкими.

Последний низкий показатель был зафиксирован в 2020 году. Тогда трансляцию посмотрели 6,4 миллиона зрителей. Однако причины такого рекордного падения просмотров не называются.

Ранее сообщалось, что сериал "Очень странные дела" стал триумфатором "Эмми".

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