Количество зрителей "Эмми-2022" рекордно упало

Аналитики подсчитали, что количество зрителей премии "Эмми" в этом году было рекордно низким. Об этом сообщает Deadline.

В 2022 году прошла 74 церемония вручения "Эмми", и ее показатели стали рекордно низкими, несмотря на то, что у нее было несколько каналов трансляции. Отмечается, что за все время трансляции ее посмотрели меньше шести миллионов человек. Эти показатели оказались рекордно низкими.