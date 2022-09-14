Юрьева рассказала о проблемах со здоровьем у мужа

Участница юмористического проекта «Уральские пельмени» Илана Юрьева (настоящая фамилия — Дылдина), рассказала, что у ее мужа случались панические атаки. Проблемы со здоровьем супруга она описала, отвечая на вопросы поклонников в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Звезда проекта отметила, что лично не сталкивалась с паническими атаками. «А вот супруг узнал, что это такое, переболев ковидом. Первый раз, когда была паническая атака, вызывали скорую, думали, с сердцем плохо», — призналась артистка. Она также назвала такие приступы «той еще гадостью».

Участница шоу замужем за предпринимателем Дмитрием Дылдиным. Они состоят в браке более восьми лет и воспитывают дочь.

До вступления в брак артистка носила фамилию Исакжанова, однако зрителям была известна как Илана Юрьева. Участница проекта рассказывала, что на псевдониме настоял бывший продюсер «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский, так как у него не получалось выговорить настоящую фамилию артистки.