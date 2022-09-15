«Голос 60+»: снова замена

Фанаты шоу в соцсетях пишут целые воззвания к руководству Первого канала с требованием вернуть Нагиева.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Появилась информация, что Первый канал к мнению телезрителей может и прислушаться. По крайней мере, продюсер Владимир Гинзбург сообщил, что такой вариант рассматривается и вместо Ларисы Гузеевой в шоу вскоре может прийти кто-то другой.

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Станислав Садальский сразу же предложил пригласить в проект новое лицо: «Приведите на ТВ модного сегодня SHAMAN (певца Ярослава Дронова. - Ред.)». Хотя наилучшим ведущим для «Голоса» Садальский, как и многие зрители, считает Нагиева:

- Вот где чувство такта и актерского достоинства. Не надоест зрителю никогда!

Со Станиславом полностью согласна и артистка Театра сатиры, бывшая участница советского ТВ-проекта «Кабачок «13 стульев» Зоя Зелинская:

- Всегда с удовольствием смотрела и «Голос», и «Голос 60+». Я как-то раз даже была на съемках отдельной передачи, которую на Первом канале сделали, чтобы рассказать об участниках. От многих из них я была в полном восторге. Меня поразила, например, женщина из Санкт-Петербурга, которой 87 лет... Как замечательно она пела! И да

Я считаю, что это очень нужный проект. И очень важный для старшего поколения, которое вдруг возникло на экране - и стало понятно, сколько у нас талантливых людей. И на роль ведущего такой передачи не каждый подойдет. У Нагиева вести ее получалось идеально. Он делал это интересно, с фантазией, тактично и ненавязчиво.

У меня большой стаж работы на ТВ. И я знаю, как трудно на телевидении быть ненавязчивым, не перетягивать одеяло на себя. Дмитрий - удивительный человек. Он очень приятный, несмотря на свою несколько демоническую внешность, наделен настоящим юмором и умом. И у него есть чувство ритма, что очень важно. Не все ведущие могут взять нужный ритм, и от этого передача получается... никакой.

Думаю, что с Нагиевым мало кто может конкурировать. И уж тем более Лариса Гузеева. Она для этого проекта слишком бытовая, домашняя. Она даже в соцсетях себя такой показывает: то что-то варит, то затевает какие-то обеды, то на рынок идет и что-то покупает. Она в таком амплуа прекрасно подходит для «Давай поженимся!» - пришла, села и что-то там обсуждает, что-то рассказывает... Но это совсем не то, что надо «Голосу»! Лариса прекрасно выглядит, она очень хорошенькая. Но этого мало для того, чтобы завоевать симпатии зрителей.

Я вспоминаю, как Андрей Миронов очень хотел попасть в наш «Кабачок «13 стульев» и его решили сделать ведущим. Он же любимец публики, красавец! Но Андрей появился на телеэкране всего один раз, после чего стали приходить письма мешками: «Уберите Миронова!» В качестве ведущего он зрителю не понравился. Экран - очень чуткая субстанция. Люди сидят дома, смотрят передачу. Им нужна особенная обстановка и особенный человек в качестве ведущего. Вот Нагиев - особенный. Он очень подходит для телевидения. И никто не сможет полноценно его заменить в «Голосе». Это невозможно.