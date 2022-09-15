Первый канал сообщил о премьерах нового телевизионного сезона

Представители Первого канала поделились планами на телевизионный сезон 2022-2023 года. Канал покажет как уже полюбившиеся хиты, так и новые проекты.

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Зрители Первого канала увидят второй сезон сериала "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли, четвертый сезон "Мажора" с Павлом Прилучным, "Мосгаз. Новое дело майора Черкасова", а также третий сезон мелодрамы "Тест на беременность" со Светланой Ивановой и Кристиной Орбакайте.

Среди исторических картин - "Союз спасения. Время гнева" и "Собор". Продолжение "Союза спасения" выйдет в онлайн-кинотеатре KION 28 сентября, а затем появится в эфире Первого канала. 12-серийная сага Сергея Гинзбурга "Собор" расскажет о реформах Петра I и рождении Санкт-Петербурга.

Одной из новинок Первого канала будет драма Дмитрия Петруня "Фаина". Она повествует о жизни великой советской актрисы Фаины Раневской. В главной роли - Мариэтта Цигаль-Полищук. Также зрителей ждут ретро-мелодрама "В парке Чаир", лента "Два берега" и картина "Один шанс на троих".