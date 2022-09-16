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20 минут назад

Ваенга совместит работу на Первом канале и на «России 1»

FBM.ru

Исполнительница Елена Ваенга входит в состав наставников музыкального телешоу «Голос 60+» на Первом канале. Невзирая на это, певица появится в качестве приглашенной звезды в другом творческом проекте, речь идет о программе «Ну-ка, все вместе!» на «России 1».

Ваенга совместит работу на Первом канале и на «России 1»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Ваенга будет оценивать конкурсантов в рамках третьего отборочного тура. Ведущий передачи Николай Басков признал, что будет счастлив видеть артистку среди членов жюри «Ну-ка, все вместе!».

“Это шоу — одно из самых удивительных и подаривших мне много позитивных эмоций. Мне очень понравилось!”, — прокомментировала Ваенга.

Также она призналась, что с радостью посетила бы еще раз эту программу, даже невзирая на плотный рабочий график. Ваенга также подчеркнула высокий уровень участников.

ТВ,Елена Ваенга,Николай Басков,Первый канал,
18+
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