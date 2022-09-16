Ваенга совместит работу на Первом канале и на «России 1»

Исполнительница Елена Ваенга входит в состав наставников музыкального телешоу «Голос 60+» на Первом канале. Невзирая на это, певица появится в качестве приглашенной звезды в другом творческом проекте, речь идет о программе «Ну-ка, все вместе!» на «России 1».

Фото: FBM.ru FBM.ru

Ваенга будет оценивать конкурсантов в рамках третьего отборочного тура. Ведущий передачи Николай Басков признал, что будет счастлив видеть артистку среди членов жюри «Ну-ка, все вместе!».

“Это шоу — одно из самых удивительных и подаривших мне много позитивных эмоций. Мне очень понравилось!”, — прокомментировала Ваенга.