Мусагалиев рассказал, почему закрыли шоу «Игра» на ТНТ

Ранее 16 сентября российский телеведущий, юморист и актёр Азамат Мусагалиев стал гостем известного YouTube-шоу Ивана Абрамова. Телеведущий рассказал о дочери-подростке, также поделился подробностями проекта, в котором принимает участие на данный момент. В ходе интервью речь зашла о шоу “Игра”, которое быстро закрыли на телеканале ТНТ. Многие считают, что именно Александр Масляков приложил к этому руку.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Дело в том, что юмористическое шоу “Игра” почти повторяет всю концепцию КВН, основателем которого является Масляков. Азамат Мусагалиев сообщил, что на месте ведущего КВН поступил бы точно так же.

“Если бы Александр Васильевич пришел и открыл “Игру”, то все было бы по-другому”, — отметил Мусагалиев.