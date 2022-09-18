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27 минут назад

Юлия Савичева призналась, как тяжело ей пришлось на шоу «Фабрика звёзд»

runews24.ru

Исполнительница поделилась, что во время ее номинации на проекте, с трепетом ждала записи сольной композиции. Как-то раз продюсер Максим Фадеев позвал девушку в студию и спел ей будущий хит «Высоко».

Савичева призналась, как было тяжело на «Фабрике звезд»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Во время просушивания Савичева, по ее словам, начала плакать без причины. Тогда Фадеев подошел в ней и нежно успокоил, сказав, что эта композиция написана для нее.

Однако сложности оказались впереди: Юлия, несмотря на все старания, никак не могла выразить голосом нужные эмоции песни, и запись приходилось переделывать снова и снова.

Все это время Максим Фадеев терпеливо наставлял и поддерживал свою подопечную.

Юлия рассказала, что с Фадеевым их до сих пор связывают дружеские отношения, хоть певица и пожелала позже начать сольную карьеру.

ТВ,Юлия Савичева,Максим Фадеев,
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