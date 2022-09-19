Гарик Харламов рассказал о поисках жены со сцены Comedy Club

Comedy Club — шоу, которое уже много лет каждый пятничный вечер радует россиян острым и актуальным юмором обо всем на свете. Гостями нового выпуска стали известные уже и за пределами России пранкеры Вован и Лексус, которые недавно разыграли министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Пранкеры рассказали, как они находят контакты своих жертв, и пообещали помочь Гарику Харламову с его насущной проблемой поиска жены.