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1 час назад

Гарик Харламов рассказал о поисках жены со сцены Comedy Club

Eva.ru

В новом выпуске Comedy Club Гарик Харламов в ироничной форме рассказал об активных поисках новой жены.

Гарик Харламов рассказал о поисках жены со сцены Comedy Club
Фото: Eva.ruEva.ru

Comedy Club — шоу, которое уже много лет каждый пятничный вечер радует россиян острым и актуальным юмором обо всем на свете. Гостями нового выпуска стали известные уже и за пределами России пранкеры Вован и Лексус, которые недавно разыграли министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Пранкеры рассказали, как они находят контакты своих жертв, и пообещали помочь Гарику Харламову с его насущной проблемой поиска жены.

«Вы не только пранкеры, но еще и Гузеева? Я как раз в поисках, мне жена нужна. Когда вижу кандидатку, сразу спрашиваю «полдома не хотите?», — прокомментировал Харламов со сцены.

Напомним, что Харламов и Кристина Асмус были женаты с 2013 года, в 2014 у пары родилась дочь Анастасия. В 2020 супруги объявили о разводе, но сохранили теплые отношения.

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