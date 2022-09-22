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1 час назад

Масляков вернется в КВН в качестве члена жюри

Газета.Ruиещё 2

Телеведущий и президент международного союза КВН Александр Масляков вернется в КВН в качестве члена жюри в одной из игр высшей лиги игры. Об этом сообщает РИА "Новости".

Масляков вернется в КВН в качестве члена жюри
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На сайте Первого канала в анонсе Высшей лиги КВН показали Маслякова, сидящего в кресле, и других известных людей, которые будут судить игру. Первый канал покажет первую игру в новом сезоне Клуба веселых и находчивых 24 сентября в 21.35, в жюри будут Константин Эрнст, Валерий Сюткин, Пелагея, Дмитрий Хрусталев, Александр Ревва. Кто будет вести передачу, неизвестно.

Ранее сообщалось, что президент международного союза КВН Александр Масляков вернется в программу. В феврале Масляков сообщил, что вынужден пропустить первые игры грядущего сезона КВН из-за вспышки коронавируса. Ведущим летнего кубка КВН был шоумен Валдис Пельш, однако постоянного ведущего на замену Маслякову пока нет.

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