Телеведущий и президент международного союза КВН Александр Масляков вернется в КВН в качестве члена жюри в одной из игр высшей лиги игры. Об этом сообщает РИА "Новости".

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На сайте Первого канала в анонсе Высшей лиги КВН показали Маслякова, сидящего в кресле, и других известных людей, которые будут судить игру. Первый канал покажет первую игру в новом сезоне Клуба веселых и находчивых 24 сентября в 21.35, в жюри будут Константин Эрнст, Валерий Сюткин, Пелагея, Дмитрий Хрусталев, Александр Ревва. Кто будет вести передачу, неизвестно.